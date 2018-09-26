Катували праскою: у Києві затримали екс-поліцейських

У Києві затримали двох колишніх співробітників поліції, які 7 років перебували в розшуку за тортури.

У Києві затримали двох колишніх співробітників поліції, які вибивали свідчення, використовуючи розігріту праску, повідомляє прокуратура міста Києва у Facebook.

– Зазначені особи підозрюються у перевищенні влади, застосуванні фізичного насильства і тортур із застосуванням розігрітої праски по відношенню до затриманого з метою отримання від нього свідчень про вчинений злочин. У 2014 році вироком Святошинського районного суду міста Києва їх колишній керівник, який на час скоєння злочину очолював сектор відділу карного розшуку, визнаний винним за ч. 2 ст. 365 і ч. 2 ст. 127, ч. 4 ст. 358 КК України та засуджений до 5 років позбавлення волі, – йдеться у повідомленні.

Прокуратура підготувала клопотання до суду про застосування до затриманих осіб запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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До слова, на Прикарпатті правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке протягом двох років утримувало в трудовому рабстві 32 осіб, у тому числі трьох малолітніх дітей.