На Прикарпатті правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке протягом двох років утримувало у трудовому рабстві 32 людей, у тому числі трьох малолітніх дітей.

– Всупереч загальноприйнятим європейським нормам злочинна група протягом двох років утримувала у нелюдських умовах 32-х громадян з них троє малолітніх: півторарічного, 9-ти і 7-ми річного віку. Під приводом лікування від алкоголізму і наркозалежності вони, крім того, що платили за це гроші, змушені були важко працювати, – повідомляється на сайті Національної поліції України.

У ході реалізації матеріалів кримінального провадження працівники прикарпатської поліції затримали 6 осіб, причетних до скоєння тяжкого злочину і суд обере запобіжний захід.

Серед затриманих 31-річний організатор і співучасники, у віці від 22 до 35 років. За вказані злочини зловмисникам загрожує ув’язнення від 5-ти до 12-ти років. Проводяться слідчі дії.

Звільненим громадянам надається медична та психологічна допомога.



На Прикарпатті дітей і дорослих тримали у рабстві / 2 фотографии

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До речі, на Житомирщині поліція викрила злочинні групи, що займалися трудовою експлуатацією осіб з інвалідністю.