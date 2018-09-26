Накачав наркотиками і зґвалтував: комік Білл Косбі отримав термін

Відомого американського коміка та актора Білла Косбі засудили до тюремного ув’язнення за зґвалтування.

Про це повідомляє BBC.

В американському місті Норрістаун суд засудив 81-річного коміка Білла Косбі до в’язниці за те, що він накачав наркотиками і після цього зґвалтував жінку на ім’я Андреа Констанді у своєму будинку 14 років тому.

Йому загрожує як мінімум 3 роки позбавлення волі, а граничний термін тюремного ув’язнення – до 10 років.

Суд визнав Косбі сексуальним агресором – це означає, що його зареєструють у списку сексуальних злочинців, до кінця життя він зобов’язаний спостерігатися у психолога і щотри місяці відзначатися в державних органах.

Також Косбі повинен сплатити штраф у розмірі 25 тисяч доларів і судові витрати. Коміка взяли під варту відразу після вироку і в наручниках відвезли до в’язниці.

Повідомляється, що внесена ним застава була анульована прямо в будівлі суду.

– Це був серйозний злочин. Містер Косбі, все повернулося назад до вас. Настав день, прийшов час, – сказав головний суддя Стівен О’Нілл.

До слова, справа Косбі стала переможним процесом для тих, хто боровся за право жінок бути почутими ще з минулої осені в рамках проекту #MeToo.

Адвокат потерпілої Констанді Глорія Аллред, яка представляла в суді інтереси багатьох жертв Білла Косбі, у квітні заявила, що вона ніколи не була так задоволена винесеним вердиктом за 42 роки своєї практики.

Однак після того, як Косбі повели із залу в наручниках, його офіційний представник Ендрю Вайат публічно звинуватив пресу, суддю і сторону обвинувачення, назвавши процес “найбільш расистською і сексистською справою в історії Сполучених Штатів”.

– Ісус піддався гонінням, і подивіться що сталося. Я не кажу, що містер Косбі – Ісус, але ми всі знаємо, що ця країна робила з темношкірими чоловіками протягом століть, – сказав Ендрю.

Нагадаємо, Білл Косбі широку популярність отримав у 1960-х завдяки телесеріалу Я – шпигун. Лауреат премій Еммі, Золотий глобус і Греммі.

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Фото: Mark Makela/Getty Images

Видео: ABC News