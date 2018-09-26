У Києві водій Nissan не встиг розвернутися через подвійну суцільну смугу і в’їхав в авто.

Аварія сталася недалеко від стадіону ім. Лобановського.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

– Попередньо, водій Nissan не встиг розвернутися через подвійну смугу. Підсумок: два розбитих авто і зіпсований настрій на весь день. Очікують патрульну поліцію, – йдеться у повідомленні.

Чи постраждав хтось не повідомляється.



У Києві Nissan виїхав на зустрічну смугу і влетів в авто / 2 фотографии

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До речі, 25 вересня близько 20.30 на Набережному шосе біля моста Метро водій Honda Civic втратив свідомість і вилетів на зустрічну смугу.