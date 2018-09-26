У Києві водій Nissan не встиг розвернутися через подвійну суцільну смугу і в’їхав в авто.
Аварія сталася недалеко від стадіону ім. Лобановського.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
– Попередньо, водій Nissan не встиг розвернутися через подвійну смугу. Підсумок: два розбитих авто і зіпсований настрій на весь день. Очікують патрульну поліцію, – йдеться у повідомленні.
Чи постраждав хтось не повідомляється.
У Києві Nissan виїхав на зустрічну смугу і влетів в авто / 2 фотографии
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До речі, 25 вересня близько 20.30 на Набережному шосе біля моста Метро водій Honda Civic втратив свідомість і вилетів на зустрічну смугу.
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