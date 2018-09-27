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Лапками ворушать: у столичному фаст-фуді подають їжу з тарганами

В одному з фаст-фудів у ТРЦ Dream Town відвідувачам подавали страви на підносах з живими тарганами.

Відео оприлюднив Telegram-канал Kyiv LIVE.

Відвідувачка закладу поскаржилася на те, що між підносом та брендовою підстилкою знайшли тарганів.

Читайте: Вводять споживачів в оману. В Україні скасують Книги скарг

Персонал закладу був здивований, коли побачив таку знахідку.

Раніше Факти ICTV писали, що на українських заправках продають прострочену їжу і засоби для догляду за машинами.

Фото: Anan Punyod | Dreamstime.com

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