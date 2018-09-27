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Оболонь у диму: масштабна пожежа на Мінському ринку

Уночі, 27 вересня, загорівся Мінський ринок у Києві. Очевидці кажуть про підпал.

У четвер, 27 вересня, в Києві на Оболоні сталася масштабна пожежа на Мінському ринку. Площа вогню склала 200 квадратних метрів, густий дим накрив весь район.

Пожежа почалася близько 3.40 в одній з торгових точок, повідомляє Інформатор.

Вогонь швидко поширився по рядах ринку всередину. Щоб дістатися до вогнищ рятувальникам довелося виламувати двері сусідніх кіосків. За словами пожежників, існувала ймовірність детонації балонів з газом, які встановлені в кіосках громадського харчування. Вогонь вдалося локалізувати близько 4.30.

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Оболонь у диму: масштабна пожежа на Мінському ринку / 8 фотографий

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За словами очевидців, займання почалося після того, як в одну з торгових точок невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю. Однак співробітники ринку повідомили, що перед початком пожежі бачили, як іскрився один з електричних розподільних щитків.

Нагадаємо, у Шевченківському районі Києва загорівся дах 5-поверхового недобудованого будинку.

Фото: kiev.informator.ua

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