На вулиці Достоєвського в Харкові BMW Х5 в’їхав у маршрутку, що стояла, в результаті чого постраждали шестеро людей.

Про це повідомляє директор департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко в Facebook.

Водія іномарки і його пасажира забрала швидка.

Він також повідомив, що іномарка рухалася з великою швидкістю.

– Судячи з першої інформації – хлопці поверталися з нічного якогось свята, – написав він.

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В маршрутці, за попередніми даними, постраждали чотири пасажири. Ступінь їх травм поки уточнюється.

Як повідомив відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, вік постраждалих – від 20 до 56 років. Стан одного з них (пасажира BMW) медики оцінюють як важкий.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про внесення інформації за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань.



У Харкові BMW протаранило маршрутку, постраждали 6 осіб / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що на залізничному переїзді під Миколаєвом швидкісний поїзд Інтерсіті сполученням Херсон-Київ протаранив автомобіль Славуту. Водій і пасажир авто загинули.