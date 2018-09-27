На вулиці Жилянській у Києві, в районі станції метро Вокзальна, зіткнулися два швидкісних трамвая.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Відзначається, що один з трамваїв зійшов з рейок і в’їхав у бік іншого, який рухався в напрямку Борщагівки.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
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До слова, в анексованому Криму на автодорозі Красноперекопськ-Сімферополь зіткнулися рейсовий автобус Setra і легковий автомобіль ВАЗ 2110.
Фото: dtp.kiev.ua
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