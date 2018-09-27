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У центрі Києва зіткнулися два трамваї

На вулиці Жилянській у Києві, в районі станції метро Вокзальна, зіткнулися два швидкісних трамвая.

ДТП с трамваями

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Відзначається, що один з трамваїв зійшов з рейок і в’їхав у бік іншого, який рухався в напрямку Борщагівки.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Читайте: У Запоріжжі маршрутка влетіла в зупинку з людьми

До слова, в анексованому Криму на автодорозі Красноперекопськ-Сімферополь зіткнулися рейсовий автобус Setra і легковий автомобіль ВАЗ 2110.

Фото: dtp.kiev.ua

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