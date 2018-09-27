В Одесі 24-річна дівчина влаштувалася працювати касирому банк, який і пограбувала через кілька днів.

Роботу дівчина знайшла за оголошенням, а на співбесіді представилася чужим ім’ям, пише місцеве видання Думская.

4 дня дівчина стажувалася під наглядом старших працівників, а в перший день самостійної роботи вкрала 100 тис. грн.

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Зловмисницю відразу затримали правоохоронці. Викрадені гроші вона витратила на придбання дорогих гаджетів і повернення боргів.

Раніше дівчина вже притягувалася до кримінальної відповідальності за подібні злочини.

Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 6 років.

До слова, у польському місті Жари два українці пограбували обмінник, а потім спробували в’їхати в Україну.

Фото: Puwadol Paradon | Dreamstime.com