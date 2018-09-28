У місті Косів сталося зіткнення легковика і мінівена, у результаті чого постраждали п’ятеро людей.

Про це повідомляє управління Нацполіції в Івано-Франківській області.

– Водій автомобіля Mazda рухався з боку селища Верховина у центр Косова. На правому узбіччі і частково на проїжджій частині дороги стояла припаркована вантажівка. Об’їжджаючи її, водій легковика виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автомобілем марки Opel Vivaro, – йдеться у повідомленні.

У результаті аварії постраждали п’ятеро людей в Opel. Серед них – двоє малолітніх дітей п’яти та дев’яти років. Люди отримали численні травми і були госпіталізовані.

Розпочато досудове слідство.

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До речі, вчора у Деснянському районі Києва сталося ДТП за участю автомобілів позашляховиків BMW, Lexus, легковика та вантажівки Mercedes-Benz.