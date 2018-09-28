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Обізвав бабою! У Мелітополі водій маршрутки образив бійця АТО

У Мелітополі Запорізької області водій маршрутки образив і відмовився везти безкоштовно бійця АТО.

Про це повідомив глава міської Спілки учасників АТО Володимир Мінко.

Коли чоловік зайшов у маршрутку водій схопив його за рукав і обізвав: бабою, яка не хоче за себе платити.

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Після конфлікту до водія прийшли активісти, які зажадали пояснень і вибачень.

За словами Мінко, вони будуть домагатися штрафу і компенсації моральної шкоди.

Опубліковано Владимиром Минком Четвер, 27 вересня 2018 р.

Раніше Факти ICTV писали, що у Запоріжжі пасажир побив водія маршрутки, сильно вдаривши кілька разів по обличчю.

Фото та відео: Володимир Мінко.

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