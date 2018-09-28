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Потужний землетрус в Індонезії: є жертви і руйнування

На індонезійському острові Сулавесі стався землетрус магнітудою 7,7 бала.

Землетрус в Індонезії

В результаті землетрусу загинула 1 людина, ще 10 травмовано, повідомляє Reuters з посиланням на місцеву владу.

Багато будинків зруйновано, проводиться евакуація місцевих жителів, повідомив представник Нацагентства з пом’якшення наслідків стихійних лих BNPB Сутопо ПУрВО Нугрохо.

Можливі повторні підземні поштовхи, оголошено про загрозу виникнення цунамі.

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Потужний землетрус в Індонезії: є жертви і руйнування / 2 фотографии

Читайте: Потужний землетрус у Венесуелі: проводиться евакуація

Нагадаємо, у серпні у Перу стався землетрус магнітудою 7,1 бали.

Фото: Sutopo Purwo Nugroho

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