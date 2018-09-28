На індонезійському острові Сулавесі стався землетрус магнітудою 7,7 бала.
В результаті землетрусу загинула 1 людина, ще 10 травмовано, повідомляє Reuters з посиланням на місцеву владу.
Багато будинків зруйновано, проводиться евакуація місцевих жителів, повідомив представник Нацагентства з пом’якшення наслідків стихійних лих BNPB Сутопо ПУрВО Нугрохо.
Можливі повторні підземні поштовхи, оголошено про загрозу виникнення цунамі.
Потужний землетрус в Індонезії: є жертви і руйнування / 2 фотографии
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Нагадаємо, у серпні у Перу стався землетрус магнітудою 7,1 бали.
Фото: Sutopo Purwo Nugroho
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