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Не загальмував вчасно: літак викотився в океан

Пасажирський лайнер Boeing 737-800 авіакомпанії Air Niugini викотився в океан під час посадки на острові Вено у штаті Чуук у Мікронезії.

Про це повідомила місцева газета Pacific Daily News з посиланням на керівництво аеропорту.

Рейс PX73 вилетів з Токіо і прямував у Порт-Морсбі в Папуа – Нову Гвінею через Вено.

Літак приземлився в аеропорту Вено, але не зміг загальмувати і викотився за межі злітно-посадочної смуги в океан.

Судну не вистачило всього 160 м, щоб зупинитися на злітно-посадковій смузі.

У результаті події ніхто з 36 пасажирів і 11 членів екіпажу не загинув, проте кілька пасажирів отримали сильні удари і переломи.

З потопаючого літака людей допомагали евакуювати місцеві рибалки на човнах.

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Не загальмував вчасно: літак викотився в океан / 4 фотографии

Нагадаємо, австралійська авіакомпанія відкриє в літаках спортзали, спальні і ясла.

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