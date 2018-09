Про це повідомила місцева газета Pacific Daily News з посиланням на керівництво аеропорту.

Рейс PX73 вилетів з Токіо і прямував у Порт-Морсбі в Папуа – Нову Гвінею через Вено.

Судну не вистачило всього 160 м, щоб зупинитися на злітно-посадковій смузі.

У результаті події ніхто з 36 пасажирів і 11 членів екіпажу не загинув, проте кілька пасажирів отримали сильні удари і переломи.

З потопаючого літака людей допомагали евакуювати місцеві рибалки на човнах.

DEVELOPING: No serious injuries reported after an Air Niugini Boeing 737 crashes into the ocean off the coast of Micronesia.

Thirty-five passengers and 12 crew members are all accounted for, according to officials at Weno International Airport. https://t.co/zIClZlNtug pic.twitter.com/rtrj90SkIK

— ABC News (@ABC) 28 сентября 2018 г.