У Києві, біля станції метро Видубучі, озброєні чоловіки захопили маршрутку з пасажирами.

Оновлено 16.41. До поліції звернувся чоловік та заявив про те, що його нетверезий товариш повідомив: у маршрутці сполученням Київ-Городище їде чоловік, який викрав дитину і хоче продати її на органи.

Також до правоохоронців звернулася жінка та заявила, що її чоловіку, який їде в маршрутці із півторарічним сином, двоє невідомих погрожують пістолетом і ножем.

Поліцейські зупинили маршрутку для встановлення всіх обставин події.

Попередньо відомо, що батько із сином їхали маршруткою, у яку дорогою підсіли двоє нетверезих чоловіків і почали звинувачувати його у викраденні дитини. У розмову втрутилася жінка, яку зловмисники штовхнули: внаслідок чого у неї є синець на обличчі. При цьому нетверезі пасажири продемонстрували зброю, – повідомили у прес-службі столичної поліції.

Патрульні затримали двох правопорушників, у них виявили пістолети, попередньо – травматичні. Слідчо-оперативна група спілкується із усіма учасниками конфлікту для встановлення обставин події.

15.49. Чоловіки озброєні пістолетами і ножами, маршрутка прямувала рейсом Городище-Київ, пишуть Вести.

– У двох з них були пістолети, у одного ніж. Вони влаштували конфлікт з пасажирами, почали погрожувати зброєю і побили двох жінок. Після чого заборонили водієві відкривати двері і випускати людей, – розповіла родичка дитини, яка знаходилася в салоні маршрутки.

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У прес-службі Голосіївського управління поліції Фактам ICTV підтвердили, що на місці події працює патрульна поліція, слідчо-оперативна група і полк спеціального призначення №1.

Раніше Факти ICTV писали, що у Дніпрі компанія побила пасажира у маршрутці і напала на поліцейських.

Фото: Вести