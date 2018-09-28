На звалищі сміття та побутової техніки по вулиці Лермонтова у Миколаєві сьогодні вдень сталася масштабна пожежа.

Про це повідомила речник управління ДСНС в Миколаївській області Іляна Пацюк.

За її словами, пожежа почалася близько 16.40 на відкритій території орієнтовною площею 300 м. кв.

До гасіння пожежі на звалищі використаної побутової техніки залучалося сім одиниць спецтехніки.

О 17.56 рятувальникам вдалося ліквідувати загоряння.







У Миколаєві згоріло звалище побутової техніки / 4 фотографии

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Нагадаємо, сьогодні на Новопечерських Липках у центрі Києва також сталася масштабна пожежа.

Фото: Иляна Пацюк/facebook