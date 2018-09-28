28 вересня в Південній Кароліні розбився новітній американський винищувач F-35B. Пілот встиг катапультуватися.

Про це повідомляє телеканал WSAV.

За словами чиновників з Корпусу морської піхоти США, літак зазнав аварії близько 11.45.

Винищувач пілотував льотчик з навчальної ескадрильї морської винищувальної авіації, дислокованої на авіабазі морської піхоти в Бофорті.

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Пілот катапультувався і доставлений в медичний заклад для обстеження.

Шериф округу Бофорт повідомив, що літак впав біля причалу в сільській місцевості, поблизу болота. Влада закликала жителів уникати району катастрофи, яку оточили морські піхотинці.

Як зазначає CBS, це перший випадок аварії подібного літака.

Нагадаємо, в серпні у Росії розбився вертоліт Мі-8. На борту було 18 осіб, всі вони загинули.