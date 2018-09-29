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На Черкащині авто зіткнулися лоб у лоб. Є постраждалі та загиблий

У Черкаській області, неподалік від села Благодатне сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляє помічник начальника обласного ГУ ДСНС Костянтин Проценко на сторінці в Facebook.

– Поблизу села Благодатне під час лобового зіткнення автомобілів ВАЗ і ЗАЗ постраждали три людини, – написав він.

За словами Проценко, ще один чоловік у результаті ДТП загинув на місці.

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Читайте: В Одесі напали на інкасаторів – є поранені

До речі, у місті Косів сталося зіткнення легковика і мінівена, у результаті чого постраждали п’ятеро людей.

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