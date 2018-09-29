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На Кіровоградщині трактор впав у кювет. Водій загинув

У Кіровоградській області на польовій дорозі біля села Свердликoве з’їхав у кювет і перекинувся трактор. Його водій загинув.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС області.

У суботу, 29 вересня, о 08.26 рятувальники отримали повідомлення, щo на пoлі біля Свердликoве необхідна допомога по вилученню тіла загиблого чоловіка з кабіни трактора, який з’їхав у кювет.

Тіло тракториста дістали і саму машину відбуксирували трактoров МТЗ-5Л на безпечну ділянку дoрoги. Причину та обставини загибелі чоловіка з’ясовують.

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До речі, поблизу села Благодатне під час лобового зіткнення автомобілів ВАЗ і ЗАЗ постраждали три людини.

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