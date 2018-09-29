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У центрі окупованого Донецька пролунав вибух

В окупованому Донецьку на з’їзді так званої компартії “ДНР” стався вибух. Постраждало троє людей.

Внаслідок вибуху поранено, як мінімум, три людини, пише Telegram-канал, що підтримує терористів, WarGonzo.

Читайте: Захарченко убитий. Перше відео з місця вибуху в Донецьку

Серед постраждалих опинився кандидат на пост ватажка “ДНР” Ігор Хакміязов. Його контузило.

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У центрі окупованого Донецька пролунав вибух / 2 фотографии

Нагадаємо, 31 серпня ватажок “ДНР” Олександр Захарченко був смертельно поранений у центрі Донецька. Вибух стався у кафе Сєпар на вулиці Пушкіна, яке знаходиться в декількох сотнях метрів від резиденції бойовика.

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