В Одесі розшукують дівчину з півторарічною дитиною, які пропали безвісти.
Про це повідомили у ГУ НП в Одеській області.
Свекруха зниклої звернулася у поліцію, розповівши, що інцидент стався серед білого дня.
– Жінка зайшла у магазин на вулиці Середньофонтанській, а 23-річна Олена Балан (Урет) не стала заходити всередину, залишившись з дитиною на вулиці, – йдеться у повідомленні.
Коли ж вона вийшла, то побачила лише порожню коляску – невістки з онуком вже не було.
Відомо, що дитина була одягнена у куртку гірчичного кольору, темні сині джинси і взуття з камінцями. Поліція встановлює місцезнаходження зниклих.
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До речі, в Одесі оголосили в розшук двох учениць гімназії, які вранці вийшли з дому, але до навчального закладу не потрапили.
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