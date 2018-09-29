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В Одесі зникла дівчина з маленькою дитиною

В Одесі розшукують дівчину з півторарічною дитиною, які пропали безвісти.

Про це повідомили у ГУ НП в Одеській області.

Свекруха зниклої звернулася у поліцію, розповівши, що інцидент стався серед білого дня.

– Жінка зайшла у магазин на вулиці Середньофонтанській, а 23-річна Олена Балан (Урет) не стала заходити всередину, залишившись з дитиною на вулиці, – йдеться у повідомленні.

Коли ж вона вийшла, то побачила лише порожню коляску – невістки з онуком вже не було.

Відомо, що дитина була одягнена у куртку гірчичного кольору, темні сині джинси і взуття з камінцями. Поліція встановлює місцезнаходження зниклих.

Читайте: Що робити, коли зникла дитина

До речі, в Одесі оголосили в розшук двох учениць гімназії, які вранці вийшли з дому, але до навчального закладу не потрапили.

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