В акваторії Дніпра в Запоріжжі перекинувся катер з трьома людьми на борту, один чоловік загинув, ще один госпіталізований. Плавзасіб належить місцевій рибінспекції і на ньому святкували надходження нових катерів.

Про це повідомляє ДСНС області.

Катер йшов по Дніпру на великій швидкості, і під час одного з маневрів двоє чоловіків опинилися за бортом.

Один з них потрапив під гвинт і отримав важкі травми, а тіло другого рятувальникам вдалося знайти лише через кілька годин після інциденту.

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За інформацією місцевого видання 061.ua, постраждалим чоловіком виявився голова Запорізького рибоохоронного патруля Дмитро Чайка.

Запорізьке видання Акцент повідомляє, що чиновники “обмивали” отримання нових катерів, на одному з яких і сталася надзвичайна ситуація.

За словами очевидця, на одному з трьох пасажирів катера не було рятувального жилета і виглядали вони, як люди напідпитку, а в самому човні він бачив ящики з алкоголем.

До слова, в окупованому Донецьку на з’їзді так званої компартії “ДНР” стався вибух.