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Окупанти заявили про загибель 3 дітей у Горлівці

Бойовики заявили, що внаслідок вибуху у Горлівці загинули троє дітей.

Танк у дитсадку Горлівки

Окупанти заявили, що внаслідок вибуху у посадці біля блок посту в окупованій Горлівці загинуло 3 дітей, повідомляє Громадське.

За попередньою інформацією, вибухнув штатний боєприпас типу МОН (Протипіхотна осколкова міна).

Читайте: Вибух у Харкові: у подвір’я приватного будинку кинули гранату

До слова, в окупованому Донецьку на з’їзді так званої компартії “ДНР” стався вибух.

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