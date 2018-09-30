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Затушити не вдалося: у Чернівцях вщент згоріла маршрутка

У Чернівцях вночі загорівся маршрутний мікроавтобус.

У Чернівцях близько 2 години ночі посеред вулиці загорілася маршрутка, повідомила Larisa Mihailovna у Facebook.

За її словами, маршрутка вигоріла вщент, а спроби затушити пожежу не дали жодного результату.

Пожежа сталася на вулиці Небесної Сотні, 5А, неподалік від діагностичного центру.

Читайте: У Миколаєві згоріло звалище побутової техніки

До слова, у Черкаській області, неподалік від села Благодатне сталася дорожньо-транспортна пригода.

Фото: Яким Урсатій

Відео: Larisa Mihailovna

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