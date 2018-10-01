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У Києві студентка стрибнула з даху багатоповерхівки

У Києві на Нивках дівчина зістрибнула з даху багатоповерхового будинку. В результаті стрибка вона загинула.

Самогубство

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції в Києві у коментарі УНН.

– Випадок стався на вулиці Маршала Гречко. На місці працює слідча оперативна група, яка з’ясовує обставини, збирає дані, – прокоментували правоохоронці.

За інформацією поліції, дівчина загинула на місці події. Загиблої на вигляд 20 років.

На даний момент не відома причина події.

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Нагадаємо, в Астані маленький дитина випала з балкона десятого поверху, проте його зловив сусід, що живе поверхом нижче.

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