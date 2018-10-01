В Індії заарештували двох поліцейських, які застрелили співробітника компанії Apple Вівека Тіварі під час патрулювання в суботу.

Про це повідомляє Reuters.

– Вівек Тіварі, менеджер з продажів Apple, був убитий в суботу поліцейським констеблем в штаті Уттар-Прадеш, приблизно в 13 км від столиці штату Лакхнау, – йдеться в повідомленні.

Поліцейський стверджує, що застрелив Тіварі “помилково” і це була самооборона.

Головний міністр штату Йогі Адітьянатх заявив, що держава проведе розслідування інциденту і, якщо буде потрібно, передасть справу федеральної поліції.

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У компанії Apple висловили співчуття родині і друзям Тіварі.

За словами представника державної поліції, держава обіцяла грошову компенсацію у розмірі 250 тис. рупій (3,4 тис. доларів) для вдови Тіварі і його двох дочок.

До речі, 28 вересня відому іракську модель, переможницю конкурсу Міс Багдад 2015 Тару Фарес знайшли застреленою в машині в столиці Іраку.

Фото: dreamstime.