У Києві на вулиці Теліги двоє п’яних поліцейських влаштували ДТП.
Про це повідомляє Київ Оперативний.
Старший дільничний зі своїм колегою в алкогольному сп’янінні в’їхали в бордюр на вулиці Теліги.
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В автомобіля пошкоджені відразу два колеса. Поліцейські не стали викликати допомогу, залишили машину в лівому ряду і продовжили вживати алкогольні напої.
Врізалися в бордюр і пішли далі пити: в Києві поліцейські влаштували ДТП / 3 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що в Кіровоградській області на польовій дорозі біля села Свердликoве з’їхав у кювет і перекинувся трактор. Його водій загинув.
Фото: Київ Оперативний.
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