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Врізалися в бордюр і пішли далі пити: в Києві поліцейські влаштували ДТП

У Києві на вулиці Теліги двоє п’яних поліцейських влаштували ДТП.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

Старший дільничний зі своїм колегою в алкогольному сп’янінні в’їхали в бордюр на вулиці Теліги.

Читайте: Стрілянина в Києві: поранено поліцейського, на місці знайдено труп

В автомобіля пошкоджені відразу два колеса. Поліцейські не стали викликати допомогу, залишили машину в лівому ряду і продовжили вживати алкогольні напої.

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Врізалися в бордюр і пішли далі пити: в Києві поліцейські влаштували ДТП / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що в  Кіровоградській області на польовій дорозі біля села Свердликoве з’їхав у кювет і перекинувся трактор. Його водій загинув.

Фото: Київ Оперативний.

 

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