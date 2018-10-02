На столичному підприємстві сталася пожежа. Пожежники гасять ангар з автомобілями.
– Сталося загоряння в 1-поверховому металевому ангарі з автомобілями на площі 150 кв. м. До гасіння пожежі залучено 7 одиниць основної та спеціальної техніки, а також 35 чоловік особового складу Київського гарнізону, – зазначили у
прес-службі ДСНС у місті Києві.
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Обставини виникнення пожежі наразі з’ясовуються. Загиблих та травмованих немає.
30-метровий стовп диму: у Києві горить ангар з автомобілями
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Раніше Факти ICTV писали, що на Новопечерських Липках у центрі Києва
сталася пожежа.
Фото і відео: dtp.kiev.ua
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