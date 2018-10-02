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Анемія і отруєння нітратами. У Дніпрі немовлят-близнюків забрала швидка

До лікарні у Дніпрі швидка доставила двох місячних близнюків із села Михайлівка Синельниківського району з попереднім діагнозом – отруєння нітратами.

Немовля

Також лікарі виявили у немовлят білкову енергетичну недостатність 1-го та 2-го ступенів, залізодефіцитну анемію 3-го ступеня та орофарингіальний кандидоз, повідомляє обласна поліція.

Проти матері малюків відкрито кримінальне провадження за ст. 166 ККУ – Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування.

Наразі стан здоров’я дітей задовільний.

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До слова, у вересні у лікарню Первомайська Миколаївської області невідомі підкинули новонародженого хлопчика. Маленьке тільце дитини було вкрите синцями та саднами.

Фото: pixabay.com

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