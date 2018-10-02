PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Ще одна жертва кору: у Львові помер 3-річний хлопчик/

Ще одна жертва кору: у Львові помер 3-річний хлопчик

У Львові в обласній інфекційній лікарні 1 жовтня від ускладнень кору помер трирічний хлопчик.

Кір

Кір дав ускладнення, і дитина захворіла на енцефаліт, повідомила у коментарі Zaxid.net головний епідеміолог Львівської області Наталія Тімко.

Лікарі два тижні боролися за життя хлопчика, але врятувати дитину не вдалося.

Наразі невідомо, чи мав хлопчик щеплення від кору.

У квітні у Львівській області від ускладнень кору також померла трирічна дівчинка.

Читайте: Кір в Україні: коли чекати новий спалах Кір в Україні: названо протипоказання до вакцинації Кір в Україні: під Одесою помер 5-місячний малюк

Раніше Факти ICTV писали, що кір в Україні не відступить до тих пір, поки не відновиться рівень колективного імунітету.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка