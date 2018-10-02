У Львові в обласній інфекційній лікарні 1 жовтня від ускладнень кору помер трирічний хлопчик.

Кір дав ускладнення, і дитина захворіла на енцефаліт, повідомила у коментарі Zaxid.net головний епідеміолог Львівської області Наталія Тімко.

Лікарі два тижні боролися за життя хлопчика, але врятувати дитину не вдалося.

Наразі невідомо, чи мав хлопчик щеплення від кору.

У квітні у Львівській області від ускладнень кору також померла трирічна дівчинка.

Раніше Факти ICTV писали, що кір в Україні не відступить до тих пір, поки не відновиться рівень колективного імунітету.