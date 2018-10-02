У Кривому Розі поліція підібрала на вулиці трьох маленьких хлопчиків. Напівголі та босі вони бігали центром міста у пошуках їжі.
Чому діти опинилися на вулиці та де їхні батьки – у сюжеті Надзвичайних новин.
Соціальні працівники з’ясували, що усі троє – це братики, яким 4, 5 і 6 років.
Зараз діти чисті, одягнені та ситі, а перед тим вони не їли майже тиждень.
Окрім затримки розвитку, медики більш серйозних проблем зі здоров’ям у дітей не знайшли.
Хлопчики не змогли пояснити, де їхні батьки.
Єдине, що вдалося з’ясувати, – це місце проживання родини.
Це напівзруйнований будинок на території покинутої людьми аварійної балки, де немає ані світла, ані води.
Якщо батьків знайдуть, прав на дітей їх, ймовірно, позбавлять.
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До слова, у Рівненській області поки сім’я святкувала день народження молодшої дитини у кафе, їхній дворічний син втопився у занедбаній водоймі.