П’ятеро людей госпіталізували в Саратському районі Одеської області з діагнозом “сибірська виразка” після контакту з тушею домашньої корови. Осередок “сибірки” локалізовано, в селі введено карантин, загрози поширення інфекції немає.

Сибірська виразка стала причиною госпіталізації 5 осіб в Одеській області.

За попередніми даними, джерелом захворювання стала домашня корова, тушу якої обробляли п’ять осіб, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зараз ці люди госпіталізовані і перебувають під наглядом лікарів. За наявною інформацією, їх життю нічого не загрожує.

П’ятеро людей, які брали участь узабої худоби в селі Міняйлівка Одеської області, госпіталізовані… За результатами лабораторних досліджень, у одного хворого підтверджено захворювання на сибірською виразкою.

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Також отримано позитивний результат дослідження м’яса забитої тварини і ґрунту у дворі, де було забито хвору тварину.

Ситуація знаходиться під контролем місцевої влади, а фахівці проводять необхідні заходи щодо недопущення розповсюдження захворювання.

До слова, сибірська виразка – особливо небезпечна інфекційна хвороба сільськогосподарських і диких тварин усіх видів, а також людини.

Зустрічаються також орофарингеальна і гастроінтестинальна форми. Характеризується інтоксикацією, розвитком серозно-геморагічного запалення шкіри, лімфатичних вузлів і внутрішніх органів.

Протікає у шкірній або септичній формі.

Нагадаємо, в лікарню в Дніпрі швидка доставила двох місячних близнюків із села Михайлівка Синельниківського району з попереднім діагнозом – отруєння нітратами.

Фото: DarkoStojanovic/Pixabay