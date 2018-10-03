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Гальмував на даху: в Києві п’яний водій влаштував ДТП

У Києві на вулиці Григоренка водій Mercedes, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, влаштував ДТП.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Mercedes спочатку протаранив два попутних автомобіля, а потім перекинувся на дах.

Читайте: Uber з 3 пасажирами влетів у відбійник по дорозі в аеропорт

Водій не міг самостійно залишити авто, не через травмы, а через сильне алкогольне сп’яніння.

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Гальмував на даху: в Києві п’яний водій влаштував ДТП / 10 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що на Харківській площі в Дарницькому районі Києва іноземець на Volkswagen протаранив Fiat. Від отриманих травм 1 людина загинула на місці події, ще одна госпіталізована.

Фото: dtp.kiev.ua.

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