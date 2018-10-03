У селищі Чорнобай Черкаської області школяра побили однокласники. Хлопчик знаходиться у реанімації.
Про це в Facebook повідомила місцева мешканка Леся Бондар.
За її словами, третьокласника Давида Лавриненко не просто били, а виривали волосся, викручували руки. Через побої дитина впала в кому.
Рідна тітка хлопчика Наталія Попова повідомила, що дитина у важкому стані, передає vikka.ua.
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– Чорнобаївським відділенням поліції Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального злочину, передбаченого ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України, – повідомили у прес-службі поліції.
Також Леся Бондар додала, що це не перший випадок, коли хлопчика б’ють. Раніше вже були прецеденти, коли Давид повертався додому із зіпсованими речами і раною на вусі.
Раніше Факти ICTV писали, що у селі Старій Некрасівці Одеської області 15-річний школяр помер від травми живота, отриманої на перерві в навчальному закладі.