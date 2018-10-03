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Під Києвом потяг збив на смерть жінку на мопеді

У Миронівці (Київська область) на переході в районі залізничної станції швидкісний поїзд переїхав 61-річну жінку, яка рухалась на мопеді.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

За попередніми даними 61-річна жінка намагалася переїхати колії на мопеді по пішохідному переходу і рухалася на червоне світло.

Машиніст поїзда Київ-Запоріжжя намагався запобігти трагедії, подаючи звукові сигнали, на які жінка не реагувала.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного) Кримінального кодексу України.

До речі, у місті Вишневе під Києвом жінка била 74-річну матір канцелярським ножем і ножицями, а потім задушила електричним кабелем.

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