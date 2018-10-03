У Лондоні скляна панель впала на перехожого з вікна 27-го поверху хмарочоса. В результаті 53-річний місцевий житель помер.
Про це повідомляє The Sun.
Інцидент стався на набережній Альберта біля престижного житлового комплексу The Corniche.
З пентхауса на 27 поверсі випала панель. Жертвою інциденту став 53-річний водій автобуса Мік Ферріс.
За даними забудовника, пентхаус вартістю 6,2 мільйона фунтів був незаселений, тому назвати причини події поки складно.
Співробітники правоохоронних органів займаються проведенням розслідування, а також встановлюють причини інциденту.
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