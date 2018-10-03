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У поїзді Львів – Запоріжжя знайшли мертву жінку

У спальному вагоні потяга Львів – Запоріжжя провідниця виявила жінку без ознак життя.

– Пасажирка потяга, яка їхала до станції Кривий Ріг у спальному вагоні поїзда №120 Львів – Запоріжжя, була виявлена ​​без ознак життя провідницею. На місці події працювали представники Національної поліції України, медики. Поїзна бригада дала свідчення в рамках слідчих дій, – розповіли у прес-службі Укрзалізниці.

Через проведення слідчих дій у зв’язку з інцидентом потяг затримується в дорозі на 1,5 години.

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Причина смерті пасажирки поки невідома.

Раніше Факти ICTV писали, що у місті Вишневе під Києвом жінка вбила 74-річну матір канцелярським ножем і ножицями, а потім задушила електричним кабелем.

Фото: ukrzaliznica

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