У спальному вагоні потяга Львів – Запоріжжя провідниця виявила жінку без ознак життя.
– Пасажирка потяга, яка їхала до станції Кривий Ріг у спальному вагоні поїзда №120 Львів – Запоріжжя, була виявлена без ознак життя провідницею. На місці події працювали представники Національної поліції України, медики. Поїзна бригада дала свідчення в рамках слідчих дій, – розповіли у прес-службі Укрзалізниці.
Через проведення слідчих дій у зв’язку з інцидентом потяг затримується в дорозі на 1,5 години.
Читайте: У Маріуполі двоє дівчат-підлітків стрибнули з багатоповерхівки
Причина смерті пасажирки поки невідома.
Раніше Факти ICTV писали, що у місті Вишневе під Києвом жінка вбила 74-річну матір канцелярським ножем і ножицями, а потім задушила електричним кабелем.
Фото: ukrzaliznica
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+