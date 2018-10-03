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У Судані зіткнулися українські Ан-26 і Ан-32, один зламався навпіл

В аеропорту Хартума (Судан) зіткнулися українські літаки Антонов Ан-26 і Антонов Ан-32 Повітряних сил Судану.

Про це у Facebook повідомив Віталій Трубніков.

– В аеропорту Хартума, столиці Судану, сьогодні зіткнулися літаки Антонов Ан-26 і Антонов Ан-32 Повітряних сил Судану. Обставини поки невідомі і про загиблих не повідомляється. Є коротке відео з камери спостереження де видно момент зіткнення, – сказано в повідомленні.

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Раніше в Стамбулі (Туреччина) в аеропорту імені Ататюрка сталося зіткнення двох пасажирських літаків.

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