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Гуло і шаруділо. Оси влаштували велике гніздо в будинку американця

У США у чоловіка у стіні будинку знайшли величезне осине гніздо.

Американець скаржився, що в його будинку доноситься дивний звук: гуло щось постійно і шаруділо, повідомляє The Bartlett Bee Whisperer на своїй без странице у Facebook.

Після того, як цегляну кладку перевірили інфрачервоною камерою, з’ясувалося, що стіна кишить осами.

Стіну довелося розібрати, щоб видалити величезне осине гніздо.

Читайте: Українські бджоли рятуватимуть популяцію в Канаді

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Гуло і шаруділо. Оси влаштували велике гніздо в будинку американця / 13 фотографий

Нагадаємо, австралійка знайшла пасіку у стіні квартири.

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