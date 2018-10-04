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Мама відмовилася лікувати: на Київщині померла 3-місячна дівчинка

В одному із сіл Баришівського району Київської області померла 3-місячна дівчинка через відмову матері лікувати дитину.

34-річна жінка забрала немовля зі стаціонару та відмовилася надавати професійну медичну допомогу, повідомляє прес-служба прокуратури Київської області, передає Обозреватель.

До суду направлено обвинувальний акт стосовно матері, яка не вжила належних заходів щодо лікування 3-місячної дівчинки.

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Дії жінки кваліфікували за ст. 166 (Злісне невиконання зобов’язань з догляду за дитиною). Матері загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.

Раніше Факти ICTV писали, що у Боярці Київської області росіянин протягом року розбещував 7-річну доньку свого товариша.

Фото: Anna Demianenko | Dreamstime.com

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