В одному із сіл Баришівського району Київської області померла 3-місячна дівчинка через відмову матері лікувати дитину.

34-річна жінка забрала немовля зі стаціонару та відмовилася надавати професійну медичну допомогу, повідомляє прес-служба прокуратури Київської області, передає Обозреватель.

До суду направлено обвинувальний акт стосовно матері, яка не вжила належних заходів щодо лікування 3-місячної дівчинки.

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Дії жінки кваліфікували за ст. 166 (Злісне невиконання зобов’язань з догляду за дитиною). Матері загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.

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Фото: Anna Demianenko | Dreamstime.com