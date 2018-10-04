Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо 52-річної лікарки, неправильний діагноз якої призвів до смерті пацієнтки.

У Вовчанському районі Харківської області місцева прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо 52-річного лікаря, якого підозрюють у постановці неправильного діагнозу, повідомляє поліція.

Інцидент стався у листопаді 2015 року. 66-річну жінку доставили до приймального відділення Вовчанської центральної лікарні.

Черговий медик діагностувала у пенсіонерки ішемічну хворобу серця, стенокардію та правосторонню пневмонію, після чого призначила жінці відповідне лікування.

Однак незабаром пацієнтка померла від гострого інфаркту міокарда.

Експерти перевірили електрокардіограми та дійшли висновку, що лікар поставила неправильний діагноз.

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Було відкрито кримінальне провадження за статтею неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником.

Якщо вина лікарки буде доведена, їй загрожує позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років або виправні роботи на строк до 2-х років, або обмеженням волі на строк до 2-х років, або позбавленням волі на той самий строк.