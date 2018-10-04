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НП у Києві: дівчина випала з вікна

У Києві дівчина випала з вікна. Її госпіталізували.

Пригода сталася на вул. Будівельників, 5 у Києві.

Про це пише dtp.kiev.ua.

– Попередньо, дівчина випала з вікна. Як наслідок, перелом ноги. Інформація щодо стану потерпілої уточнюється. Була госпіталізована. На місці працює швидка допомога, – йдеться у повідомленні.

Причину падіння встановить слідство.

Читайте: Групи смерті. Чому підлітки йдуть на самогубство та як їх врятувати

До речі, у Києві неповнолітня вистрибнула з вікна 11-го поверху.

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