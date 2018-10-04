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У Миколаєві маршрутка врізалася у вантажівку: 10 постраждалих

У Миколаєві сьогодні вранці мікроавтобус Mercedes врізався у сідловий тягач Scania. Внаслідок цього постраждало 10 осіб.

Маршрутка, повна пасажирів, протаранила в напівпричіп припаркованого на узбіччі сідлового тягача, повідомляють Novosti N.

Внаслідок ДТП постраждало 10 пасажирів.

Читайте: Гальмував на даху: в Києві п’яний водій влаштував ДТП

За словами водія маршрутки, причиною аварії стало те, що його засліпило сонце і він не побачив припарковану на узбіччі вантажівку.

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У Миколаєві маршрутка врізалася у вантажівку: 10 постраждалих / 9 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що у Харкові легковий автомобіль Audi виїхав на рейки та скоїв лобове зіткнення з трамваєм. Постраждали 3 особи.

Фото: Novosti N.

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