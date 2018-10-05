У Німеччині суд виніс вирок парі, яка заманювала жінок через оголошення про знайомство до власного будинку, а потім катувала їх. Від знущань дві жінки померли.

У Німеччині суд виніс вирок парі, яка катувала жінок у себе вдома, пише ВВС.

49-річна Анжеліка Вагенер отримала 13 років в’язниці, а її 48-річний екс-чоловік Вілфрід Вагенер засуджений до 11 років у психіатричному відділенні.

Протягом багатьох років пара заманювала жінок до себе додому через оголошення про знайомство в газетах, а потім катувала їх. Дім пари називали “будинком жахів”.

Жертв били, душили, били струмом, обливали перцевим аерозолем і виривали волосся. Від катувань дві жінки померли.

За словами Анжеліки Вагенер, труп однієї з жінок вони розчленували, заморозили, а потім спалили та розвіяли попіл.

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Злочини пари викрили в 2016 році, коли вона повертала додому одну зі своїх жертв після побиття.

Машина в дорозі зламалася, а навколо були люди, тому вбивцям довелося викликати для жінки швидку. Пару заарештували, а жінка померла на місці від отриманих травм.