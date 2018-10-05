В яслах-садку в Хмельницькій області зафіксували спалах кишкових інфекцій. Госпіталізовано 21 особу, у тому числі 20 дітей.
Про це повідомили у прес-службі Хмельницької обласної лабораторного центру МОЗ України.
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Станом на 5 жовтня до інфекційного відділення госпіталізовано 21 людину, в тому числі 20 дітей до 17 років. Всі діти є вихованцями цього закладу. Серед захворілих – один вихователь.
Раніше Факти ICTV писали, що у Дніпрі від отруєння грибами помер семирічний хлопчик.
Фото: Gorlov | Dreamstime.com
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