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На Запоріжжі гілка дерева вбила пенсіонерку

У селищі Михайлівка Запорізької області під час обрізання дерев співробітниками навчального закладу на 64-річну жінку впала гілка.

Швидка допомога

Пенсіонерка отримала травми, несумісні з життям, повідомляє обласна поліція.

Правоохоронці встановили, що працівники Михайлівського вищого професійного училища біля гуртожитку, який розташований поряд з місцевим ринком, проводили обрізку дерев.

Роботи виконувалися без дотримання правил безпеки – не було огородження попереджувальною стрічкою.

– В результаті, на жінку 1954 року народження, яка проходила поряд з місцем проведення робіт впала гілка. Від отриманих тілесних ушкодження місцева мешканка загинула на місці події, – йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 272 – Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

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До слова, вчора у Дніпрі дерево впало на два автомобілі, які були припарковані у дворі.

Фото: dpchas.com.ua

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