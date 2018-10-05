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В Одесі школяр потрапив до лікарні після побиття однолітками

Одеська поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття школяра.

Лікарня

Хлопчика побили однолітки, його негайно госпіталізували до хірургічного відділення, повідомляє обласна поліція.

За словами школяра, побили його учні школи, де він навчається.

Правоохоронці вже встановили усіх учасників події, призначена низка експертиз.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.1 ст. 125 – Умисне легке тілесне ушкодження.

Читайте: Булінг в школі: що це таке і як з ним боротися

Днями у Черкаській області школяра побили однокласники. Хлопчик знаходиться у реанімації.

Фото: Dreamstime

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