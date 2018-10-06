У Києві на центральному залізничному вокзалі пізно ввечері 5 жовтня чоловік впав під потяг. Поїзд вирушав за маршрутом Київ-Харків.

Інцидент трапився в момент відправлення потяга, повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, громадянин Єгипту спробував застрибнути в поїзд, коли він вже рушив. Іноземець не втримався і його затягнуло під колеса. Одразу ж після інциденту поїзд зупинили і викликали медиків.

Першу допомогу надавали провідники. Чоловікові відрізало ліву ступню колісною парою потяга.

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Через подію відправлення поїзда Київ-Харків затримали майже на годину.

За непідтвердженою інформацією, іноземцю близько 25-30 років і у нього не було проїзного квитка.

Нагадаємо, на Київщині швидкісний поїзд переїхав 61-річну жінку, яка рухалася на мопеді.