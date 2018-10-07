У Ростовській області (Росія) 30-річний чоловік проткнув собі голову кинджалом.

Місцевого жителя виявили перехожі, пише Обозреватель з посиланням на місцеві ЗМІ.

Чоловік перебував у свідомості. Він пояснив свій вчинок тим, що у нього нежить, а так “голова буде дихати”.

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У лікарні поранений продовжував розмовляти і навіть жартував. Медиків він попросив дістати сторонній предмет, тому що він йому заважає.

Місцеві ЗМІ пишуть, що чоловік перебуває на обліку у психіатра.

Раніше Факти ICTV писали, що 29-річний серфінгіст Фабріціо Стабіле помер через те, що амеба з’їла його мозок.

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