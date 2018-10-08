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Б’є фонтан, розміром з 5-поверховий будинок – НП у Києві

У Києві на Лук’янівці прорвало трубу, через що утворився гігантський фонтан.

Прорив труби

У Києві на Лук’янівці стався прорив труби, через який на вулиці утворився фонтан висотою з 5-поверховий будинок, повідомляє Київ Оперативний у Facebook.

На відео можна побачити, як з-під землі б’є струмінь води.

За інформацією Київводоканалу, на Лук’янівці сталася аварія холодного водопостачання.

Читайте: Масштабна аварія у Києві: без води 18 вулиць (СПИСОК)

До слова, у Києві на центральному залізничному вокзалі чоловік впав під потяг.

Відео: Київ Оперативний

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