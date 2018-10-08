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Масштабна аварія у Києві: без води 18 вулиць (СПИСОК)

У Києві в районі станції метро Лук’янівська сталася аварія на мережі водопостачання через що 18 вулиць і провулків залишилися без води.

Про це повідомили в аварійній службі Київводоканалу.

За отриманими даними, аварійні бригади Київводоканалу працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання.

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Орієнтовний термін ліквідації пошкоджень-одна доба.

В цілому вода відсутня в більш ніж 30 будинках столиці. Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Мельникова, 20;

вул. Герцена 12, 14;

вул. Євгена Коновальця, 15, 17;

пров. Лабораторний, 4;

вул. Гомельська;

пров. Гомельський;

пров. Бурденко;

пров. Мінський;

вул. Мінська;

вул. Зоряна;

пров. Зоряний;

вул. Олександра Кошиця, 4;

вул. Ревуцького, 36;

пров. П’ятигорський, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7;

вул. Біличанський, 24А, 33, 35;

вул. Зодчих, 62;

вул. Олевська, 3Б, 3В, 3Г;

б – Г. Вацлава Гавела, 21, 21А.

До речі, відновити гарячу воду у Києві зможуть тільки після укладення мирової угоди з НАК Нафтогаз, а це можливо після 10 жовтня.

Фото: dreamstime.

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