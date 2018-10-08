У Києві в районі станції метро Лук’янівська сталася аварія на мережі водопостачання через що 18 вулиць і провулків залишилися без води.
Про це повідомили в аварійній службі Київводоканалу.
За отриманими даними, аварійні бригади Київводоканалу працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання.
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Орієнтовний термін ліквідації пошкоджень-одна доба.
В цілому вода відсутня в більш ніж 30 будинках столиці. Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
вул. Мельникова, 20;
вул. Герцена 12, 14;
вул. Євгена Коновальця, 15, 17;
пров. Лабораторний, 4;
вул. Гомельська;
пров. Гомельський;
пров. Бурденко;
пров. Мінський;
вул. Мінська;
вул. Зоряна;
пров. Зоряний;
вул. Олександра Кошиця, 4;
вул. Ревуцького, 36;
пров. П’ятигорський, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7;
вул. Біличанський, 24А, 33, 35;
вул. Зодчих, 62;
вул. Олевська, 3Б, 3В, 3Г;
б – Г. Вацлава Гавела, 21, 21А.
До речі, відновити гарячу воду у Києві зможуть тільки після укладення мирової угоди з НАК Нафтогаз, а це можливо після 10 жовтня.
Фото: dreamstime.